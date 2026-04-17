Lleva JMAS el programa Aguardianes en Acción a la deportiva Pistolas Meneses

Con el objetivo de brindar soluciones rápidas a los usuarios y fomentar el cuidado responsable del recurso hídrico, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua llevó este jueves el programa Los Aguardianes en Acción a la Deportiva Pistolas Meneses.

El director ejecutivo de la JMAS, Alan Falomir, informó que se dio atención directa a las familias de la zona mediante convenios, ajustes y reparación de fugas, además de orientación sobre los beneficios de sumarse a Los Aguardianes.

Lo anterior, dijo, para promover la participación ciudadana en el cuidado del agua a través de recompensas e incentivos.

Como parte de la jornada, se invitó a la ciudadanía a integrarse al esquema y conocer la dinámica para obtener premios con acciones responsables en el hogar, mediante la participación en la rifa de tinacos, así como información sobre cómo sumar puntos y acceder a beneficios.

La JMAS Chihuahua reitera su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la cultura del agua, al acercar servicios y programas directamente a las colonias.