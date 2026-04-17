Concluye taller contra el Acoso Callejero

Con un taller dirigido a personas servidoras públicas, este viernes concluyó la Semana Municipal contra el Acoso Callejero, misma que en sus actividades incluyó charlas de concientización en 14 planteles de escuelas secundarias y jornadas de entrega de materiales informativos a la población en general.“

Para el gobierno Municipal que encabeza nuestro alcalde Marco Bonilla, es prioridad la generación de entornos seguros para las y los chihuahuenses.

La semana concluye hoy, pero las acciones de concientización no se detienen, pues es tarea del Gobierno en conjunto con las y los chihuahuenses el seguir trabajando para garantizar que todas y todos gocemos de una vida libre de violencia”, expresó durante la clausura la regidora Paty Ulate, impulsora de estas jornadas.

El taller de cierre, fue impartido por personal del Subdirección de Salud Mental del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), la coordinación del programa Siempre Acompañadas, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) y del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) dependencias que estuvieron a cargo del desarrollo de las actividades durante toda la semana.

La charla fue impartida a personal de dependencias municipales, Sindicatura y del H. Ayuntamiento, y contó también con la asistencia de las regidoras Isela Martínez, Joni Barajas, Myrna Monge y Nina García.Paty Ulate destacó que los resultados alcanzados durante la gestión del alcalde Marco Bonilla, posicionan a Chihuahua como referente nacional en el diseño de políticas públicas para la protección de las mujeres, al impulsar programas de prevención, atención y concientización que han arrojado resultados tangibles en materia de seguridad y bienestar.

“La Semana contra el Acoso Callejero es una muestra de este compromiso permanente que une a distintas dependencias del gobierno municipal en torno a un objetivo común: construir una ciudad más segura, respetuosa y libre de violencia para todas”, expresó.

Participaron como expositores, durante el taller de clausura, la Lic. Melissa Marr García y el Lic. Oscar Ricardo Leal Gallo, del Departamento de Salud Mental del IMPAS, así como la Mtra. Karina López, Coordinadora del Grupo Especial Siempre Acompañadas de la DSPM, y el Policía Segundo, Miguel Cardona, encargado de la Operatividad de dicho grupo.

En la charla se enfatizó en la importancia de no normalizar conductas que vulneran la dignidad de las mujeres en espacios públicos y los mecanismos legales de denuncia disponibles.