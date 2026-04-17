Sacan de emergencia a estudiante intoxicado en la Técnica 32

Un estudiante de segundo grado de la Secundaria Técnica No. 32, ubicada en la colonia UP, fue atendido de emergencia y trasladado a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja, luego de presentar síntomas de una presunta intoxicación.

De acuerdo con los primeros reportes, se desconocen las causas que originaron la condición del menor. Al lugar acudieron paramédicos, quienes brindaron los primeros auxilios antes de su traslado para recibir atención médica.

Trascendió que personal del plantel intentó manejar la situación con hermetismo, mostrando resistencia ante la presencia de medios de comunicación, con la intención de evitar la difusión del incidente.

Hasta el momento, no se ha emitido información oficial sobre el estado de salud del alumno ni sobre lo ocurrido.