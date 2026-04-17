Chihuahua será sede de la 15ª Conferencia Internacional de Minería

La directora de Minería de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Rocío Flores, anunció la realización de la 15ª Conferencia Internacional de Minería, que se llevará a cabo del 21 al 24 de abril en el Centro de Convenciones de la ciudad.

Durante la presentación, se informó que la inauguración será el martes 21 a las 18:00 horas. Se espera la participación de más de 3 mil asistentes, así como la presencia de más de 200 proveedores locales, nacionales e internacionales.

En el evento participarán figuras clave del sector, como la presidenta de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, Distrito Chihuahua, Angélica Mena Escobar, así como la organizadora y coordinadora de la convención, Magali Bailón Domínguez.

También integraron el presídium el director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán, y el subdirector de Industria, Jesús Gilberto Elías Ogaz.

El programa contempla la participación de representantes de empresas mineras del estado, además de paneles especializados. Destaca un panel enfocado en la minería en México desde una visión técnica, legal y social, donde expertos compartirán estrategias y perspectivas del sector.

Asimismo, se desarrollarán exhibiciones dirigidas a distintos públicos, incluyendo un espacio infantil orientado a acercar a niñas y niños al conocimiento de la minería, con el objetivo de fomentar el interés en esta industria desde temprana edad.

En la zona de exposiciones del Centro de Convenciones Expo Chihuahua participarán proveedores locales, nacionales e internacionales, consolidando un espacio clave para el intercambio comercial y tecnológico.

Uno de los principales atractivos será la exposición “México Minero Inmersivo”, presentada por Rocío Flores, que permitirá a los asistentes conocer la historia y evolución de la minería en el país a través de experiencias interactivas.

El evento contará con 42 conferencistas de primer nivel y talleres especializados, entre ellos el taller práctico-teórico de optimización de circuitos de molienda, impartido por José Ángel Delgadillo, además de capacitaciones en exploración geológica, seguridad ambiental y responsabilidad social.