Policías Municipales salvan la vida de un hombre en la colonia El Bajo

Gracias a la oportuna intervención de elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se logró poner a salvo a un hombre de 35 años que se encontraba en riesgo de atentar contra su vida desde un puente ubicado a la altura de la colonia El Bajo.

Los agentes actuaron de manera inmediata al detectar la situación.

En el lugar, el policía Jorge Alberto Paloz Mata solicitó el apoyo de sus compañeros mientras iniciaba un diálogo cercano con la persona, quien se encontraba visiblemente alterada y en una situación de alta vulnerabilidad.

Con profesionalismo y sensibilidad, los oficiales privilegiaron la comunicación y la contención emocional, logrando generar confianza y disminuir la tensión del momento.

En cuestión de minutos, con la llegada del apoyo, implementaron acciones coordinadas que permitieron intervenir de forma segura.

Un gesto sencillo, pero determinante, ayudó a cambiar el curso de la situación al ofrecerle un refresco, lo que permitió que los agentes se acercaran y, con el debido cuidado, lograran resguardar a la persona y retirarla de la zona de riesgo.

Posteriormente, el hombre fue asegurado para proteger su integridad, trasladado para valoración médica y canalizado a las instancias correspondientes para recibir atención y acompañamiento especializado.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal reconoce la vocación de servicio, preparación y compromiso de los elementos Jorge Alberto Paloz Mata, Iván Alexis Chacón y el policía tercero Pedro Eliazar Reynoso Hinojos, quienes con su actuación refrendan el compromiso de servir y proteger a las y los chihuahuenses.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Chihuahua reitera su compromiso de salvaguardar la vida y la integridad de las personas, privilegiando siempre la atención oportuna y humana ante cualquier situación de riesgo.