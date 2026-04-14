Disminuyen homicidios dolosos en la capital

Julio Salas, Comisario en jefe de la policía municipal, dio a conocer que durante abril los homicidios dolosos han dismiuido, hasta el 14 de abril se han registrado ocho homicidios.

El funcionario destacó que existe una coordinación constante con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, lo que ha permitido avances en las investigaciones y la obtención de resultados en detenciones relacionadas con delitos de alto impacto.

Entre estos delitos se incluyen homicidio doloso, tentativa de homicidio y robos con violencia, en los que se ha logrado la captura de presuntos responsables.

Asimismo, detalló que durante el periodo del 4 al 10 de abril, la corporación municipal detuvo a un total de 85 personas por diversos delitos.

De estos, 43 arrestos corresponden a casos de narcomenudeo.

El reporte también incluye detenciones por robo a comercios, violencia familiar, amenazas y posesión de vehículos con reporte de robo.