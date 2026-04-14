Pronostica Protección Civil estatal viento fuerte y lluvias en la región noroeste

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que permanece la alerta preventiva ante el pronóstico de lluvias y viento fuerte para la tarde de este martes en la región noroeste del estado.

En los municipios de Janos y Casas Grandes se esperan rachas superiores a los 65 kilómetros por hora (km/h); para el resto de la zona llegarán a los 55 km/h; similares condiciones se prevén para Juárez, Parral y Camargo.

En los tramos carreteros Juárez-Janos y Flores Magón-Nuevo Casas Grandes, podría registrarse la presencia de tolvaneras, por lo que la dependencia exhorta a los conductores a extremar precauciones.

Habrá lluvias aisladas con posibilidad de actividad eléctrica y caída de granizo en las regiones norte, noroeste y noreste. En el resto del estado el cielo estará de parcialmente nublado a nublado.

Este miércoles se espera un ligero ascenso en las temperaturas máximas, con valores de 33 grados centígrados (°C) en Ojinaga, Delicias, Camargo y Jiménez, de 31°C en la capital, 30°C en Parral y 28°C en Ciudad Juárez.

Además se prevé ambiente gélido al amanecer en las regiones montañosas, con valores de 0°C en Temósachic, Creel (Bocoyna) y El Vergel (Balleza), 1°C en Guachochi, 2°C en Madera y 6°C en Cuauhtémoc.

En las zonas urbanas las mínimas oscilarán entre los 11°C en Juárez, 13°C en Chihuahua y hasta 18°C en Ojinaga, con vientos de 15 a 25 km/h y ráfagas de hasta los 55 km/h en Guachochi, Balleza, Cuauhtémoc, Delicias y Parral, con la posibilidad de tolvaneras.

La CEPC reiteró el llamado a la población de mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las medidas de seguridad.

Se recomienda asegurar techos de lámina, objetos sueltos en patios o azoteas y evitar transitar cerca de estructuras en riesgo de colapso.

Para reportar cualquier emergencia, comunicarse a la línea 9-1-1.