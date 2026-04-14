Combustibles encarecen la canasta básica: secretario

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, advirtió que el aumento en el precio de los combustibles está impactando de manera directa en la inflación y en el costo de los productos básicos en México.

El funcionario señaló que, en los últimos meses, el precio de los combustibles ha registrado un incremento superior al 23%, lo que ha generado una presión generalizada en la economía.

Explicó que este aumento repercute en toda la cadena productiva, desde el traslado de materias primas hasta la elaboración y distribución de alimentos.

“Cualquier producción primaria tiene que ser trasladada para luego llegar a la industria y transformarse en alimentos más elaborados, y todo eso va sumando el impacto del costo”, indicó.

De la Peña subrayó que esta situación afecta principalmente a los sectores más vulnerables, quienes resienten con mayor intensidad el alza en los precios de la canasta básica.

Entre los productos más impactados mencionó la tortilla, el huevo, el tomate y los lácteos.Ante este panorama, hizo un llamado al Gobierno Federal para que intervenga y atienda la escalada de precios.

Recordó que el costo de la gasolina está compuesto en alrededor de un 40% por impuestos, por lo que consideró viable revisar la política de recaudación para reducir el impacto en el bolsillo de los ciudadanos.

“El incremento en la tortilla es sólo un ejemplo de lo que está ocurriendo con diversos productos básicos”, concluyó.