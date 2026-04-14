Se pone Marco Bonilla la camiseta del “27” con Dorados béisbol

El alcalde de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, participó como invitado especial en la presentación del nuevo uniforme del equipo Dorados, de cara a la Liga Estatal de Béisbol.

Durante el evento, el edil fue invitado por el equipo a portar la camiseta con el número “27”, gesto que fue bien recibido por los asistentes.

En el presídium también estuvo presente el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, quien igualmente vistió la casaca del conjunto, mostrando respaldo al equipo.

El ambiente se vio animado por la afición, que no dejó pasar la ocasión para corear “¡Arriba Bonilla!”, generando un momento de cercanía entre el alcalde y los seguidores del equipo.