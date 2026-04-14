Avanza proyecto de la Vialidad Poniente 5; hay recursos para estudios técnicos

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, informó que el proyecto de la Vialidad Poniente 5 registra avances importantes, particularmente en la gestión de predios necesarios para su desarrollo.

Destacó que algunos propietarios se han acercado de manera voluntaria para ofrecer la donación de terrenos por donde pasaría la obra, gesto que agradeció públicamente al considerar que facilita el desarrollo del proyecto.

Asimismo, detalló que el Municipio se encuentra en proceso de iniciar la elaboración de los estudios técnicos requeridos para evaluar la factibilidad de la vialidad. Entre estos, mencionó el cambio de uso de suelo y la manifestación de impacto ambiental, los cuales calificó como procedimientos complejos y de alto costo.

Bonilla Mendoza indicó que ya se cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo dichos estudios, lo cual dijo fue informado a la gobernadora Maru Campos.

Explicó que actualmente se está a la espera de la autorización del cambio de uso de suelo forestal a vialidad por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Finalmente, el alcalde reiteró que, una vez concluidos estos análisis, previstos entre los meses de julio y agosto, se podrá determinar si es viable avanzar a la siguiente etapa del proyecto. Añadió que el Municipio está listo para arrancar la licitación de los estudios correspondientes.