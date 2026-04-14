Entrega JCAS sistema integral de agua potable en Baquiriachi, Batopilas

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) entregó un sistema de agua potable a habitantes de Baquiriachi, municipio de Batopilas, como parte de las acciones para mejorar el acceso al recurso hídrico en zonas prioritarias de la entidad.

Esta obra beneficia directamente a 121 personas y contempló la instalación de 36 tomas domiciliarias, cajas rompedoras de presión, un cárcamo de bombeo y un tanque de almacenamiento con capacidad de 30 metros cúbicos, equipamiento solar y de cloración.

Como parte del proyecto, también se colocó una línea de conducción del manantial al cárcamo de 250 metros de FoGa y una más que va del cárcamo de bombeo, al tanque de regularización de 350 metros de P.A.D.

También se montó una red de distribución de 4 mil 356.50 metros de P.A.D. de 2 pulgadas de diámetro, un tren de descarga de 2 pulgadas y la construcción de cajas de operación para el correcto funcionamiento del sistema.

La inversión total destinada fue de 12 millones 319 mil 361 pesos, de los cuales 7 millones 391 mil 616 pesos corresponden a recursos federales y 4 millones 927 mil 744 pesos a recursos estatales.

La JCAS continúa con el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica en la región serrana, para brindar soluciones que garanticen el acceso al agua potable a sus habitantes y mejorar así su calidad de vida.