Bonilla critica arresto de muralistas en Juárez y defiende la libertad de expresión

El alcalde de la capital, Marco Antonio Bonilla Mendoza, señaló la incongruencia de señalar al PAN como intolerante mientras, dijo, se vulnera la libertad de expresión, esto en referencia al arresto de muralistas por parte de la Policía Municipal de Ciudad Juárez.

Los artistas realizaban una obra crítica con alusión al edil fronterizo, Cruz Pérez Cuéllar, la cual fue posteriormente borrada, además de que se procedió con la detención de quienes la elaboraban.

Bonilla Mendoza subrayó la contradicción entre calificar al PAN como “intolerantes y fascistas” mientras, afirmó, se atenta contra la libre manifestación de ideas. En ese sentido, destacó que una de las premisas fundamentales de un buen gobernante es respetar la libertad de expresión, incluso ante críticas.

“No todos son monedita de oro. Habrá gente a la que le caes bien, habrá gente a la que le caes mal. Al final de cuentas se debe respetar la libertad de expresión”, manifestó.

En referencia directa a su homólogo juarense, agregó que “el buen juez por su casa empieza”, luego de que Pérez Cuéllar pidiera respeto hacia su imagen física.