FMI mejora pronóstico para PIB de México

fuente: excelsior

El Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró su pronóstico de crecimiento para México de 1.5 a 1.6 por ciento para 2026, informó el organismo este martes 14 de abril.

“Se prevé que el menor crecimiento en 2025, debido a la consolidación fiscal, la política monetaria restrictiva y los obstáculos derivados de las tensiones comerciales, dé paso a una leve recuperación, con una expansión económica del 1.6 por ciento en 2026″, explicó el Fondo Monetario Internacional en su informe Perspectivas Económicas.

El Fondo también mejoró el pronóstico de crecimiento para el PIB de México en 2027, que pasó de 2.1 a 2.2 por ciento.

El organismo prevé que la inflación en nuestro país regrese al rango objetivo del Banco de México y se ubique en 3.9 por ciento en 2026 y se desacelere a 3.4 por ciento en 2027.

El FMI advirtió que la incertidumbre para la inflación en México es alta y puede registrarse nuevos máximos en los próximos meses por “puntos de inflexión”, el primero y más importante es la guerra en Medio Oriente.

Actualmente, existe un alto al fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán, pero Donald Trump ordenó a la Armada estadounidense bloquear puertos iraníes en el Estrecho de Ormuz.

Guerra entre EU e Irán ‘se la cobra’ a la economía mundial

Justo por ese conflicto, el FMI bajó su estimado sobre el crecimiento de la economía global a 3.1 por ciento en 2026, 0.2 puntos debajo de lo previsto en enero pasado y lo mantuvo en 3.2 por ciento en 2027.

Para el organismo, los obstáculos derivados de mayores barreras comerciales y elevada incertidumbre se han contrarrestado por factores como la inversión en tecnología, condiciones financieras favorables y el apoyo de las políticas fiscales y monetarias en ciertos países.

Sin embargo, el conflicto en Oriente Medio representa una importante fuerza contraria a estos factores favorables “debido a su impacto en los mercados de materias primas, las expectativas de inflación y las condiciones financieras”.