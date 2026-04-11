Maru Campos se reúne con funcionarios clave en La Calesa

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, sostuvo una reunión privada con integrantes clave de su administración en el restaurante La Calesa, ubicado en la zona de Distrito 1 de la ciudad de Chihuahua.

A través de sus redes sociales, la mandataria estatal compartió una fotografía del encuentro, acompañada del mensaje: “¡Viernes de gratitud y amistad! Siempre agradecida”, destacando un ambiente de cercanía y camaradería.

En la reunión estuvieron presentes el secretario de Hacienda, José Granillo Vázquez; el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda; el fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno; y el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Fernando Álvarez Monje.

Los asistentes encabezan áreas estratégicas dentro del Gobierno del Estado, como las finanzas públicas, la gobernabilidad, la procuración de justicia y la coordinación del despacho de la titular del Ejecutivo.

La imagen, tomada en el exterior del establecimiento, ha sido interpretada como una señal de unidad al interior del gabinete estatal, en un contexto marcado por diversos retos administrativos y políticos en la entidad.