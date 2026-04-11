Inflación comienza a golpear el bolsillo en Chihuahua

La inflación comienza a sentirse con mayor fuerza entre las familias chihuahuenses, quienes enfrentan un aumento sostenido en el precio de combustibles y productos de la canasta básica, obligándolos a ajustar sus hábitos de consumo para poder llegar a la quincena.

En los últimos días, ciudadanos han señalado que el dinero rinde cada vez menos. Un fin de semana previo al pago resulta especialmente complicado, pues los gastos se acumulan mientras los ingresos no alcanzan. “El hambre siempre pega”, comentan, reflejando la presión económica que viven muchos hogares.

Uno de los ejemplos más claros es el incremento en productos básicos como el tomate. Mientras que el pasado 7 de marzo se podía adquirir en 20 pesos el kilo en mercados locales, actualmente su precio ronda los 49 pesos, e incluso alcanza hasta los 80 pesos en supermercados de cadenas reconocidas.

Ante este panorama, muchas familias particularmente mujeres encargadas de la economía del hogar han tenido que “hacer milagros” con el presupuesto. Relatan que ahora buscan los mejores precios en distintos puntos de la ciudad: frutas y verduras en el centro si no pueden trasladarse a la central de abastos, y artículos de limpieza en supermercados ubicados en zonas más económicas a granel. Además, señalan que el costo de los productos también varía dependiendo del sector donde se adquieran.

Por su parte, comerciantes del primer cuadro de la ciudad coinciden en que los costos han aumentado de manera generalizada. Aunque cuentan con proveedores, explican que el alza en los combustibles ha encarecido el transporte de mercancías, lo que impacta directamente en los precios al consumidor.

Asimismo, productos no alimenticios también han registrado cambios. Tiendas de artículos de cuidado personal que anteriormente ofrecían envíos gratuitos, ahora exigen montos mínimos de compra para cubrir los costos de traslado.

La combinación de estos factores es una clara evidencia que la inflación ya no es un tema del “medio oriente”, sino una realidad cotidiana que afecta directamente la economía de las familias en Chihuahua y que podría ser peor.