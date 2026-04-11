Lo encuentran sin vida al interior de su domicilio en la Ojinaga

Un hombre de la tercera edad fue localizado sin vida al interior de su domicilio, en un hecho que generó una fuerte movilización policiaca la mañana de este sábado en calles de la colonia Centro.

El hallazgo ocurrió en una vivienda ubicada en el cruce de la calle Ojinaga y bulevar Díaz Ordaz, donde un adulto mayor de aproximadamente 70 a 75 años de edad fue encontrado boca abajo y policontundido, en medio de un charco de sangre.

De acuerdo con los primeros reportes, fue la empleada doméstica quien realizó el llamado al número de emergencias 911, luego de arribar al domicilio y encontrar la escena.

Al ingresar, se percató de que el hombre no respondía y presentaba visibles huellas de violencia.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, la zona fue acordonada y se dio aviso a personal de la Fiscalía General del Estado, así como a agentes de la Unidad de Criminalística, quienes iniciaron con el levantamiento de evidencias y las primeras investigaciones

El cuerpo fue trasladado por el Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión la causa de muerte, ya que hasta el momento no se ha establecido si presentaba heridas por arma blanca, de fuego o golpes.

Asimismo, las autoridades no descartan ninguna línea de investigación, incluyendo un posible robo o agresión directa, por lo que serán las indagatorias las que determinen el móvil del crimen.