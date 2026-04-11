Piojo Alvarado, ¿en otro episodio de conducta con Chivas?

fuente: ESPN

Roberto Alvarado, jugador de las Chivas, tuvo otro episodio polémico con el uso de cohetes. El Piojo festejó el cumpleaños de su compañero, Bryan ‘Cotorro’ González, con un pastel y el uso de la pirotecnia.

En un video que circula en redes sociales, se percibe al Piojo Alvarado llevarle un pastel al ‘Cotorro’ González; sin embargo, lo que parecía una vela fue un cohete que provocó el susto del defensor de Chivas y la explosión del pastel.

Hasta el momento, ni Chivas ni Roberto Alvarado han dado una postura sobre el tema, misma que llevó a la polémica porque el ‘Piojo’ anteriormente tuvo bromas de este tipo con sus compañeros y le trajo consecuencias.

La conducta de Piojo Alvarado en la mira de Javier Aguirre

En octubre de 2024, el Piojo Alvarado lanzó un barreno hacia la zona de prensa en las instalaciones de Verde Valle, generando reacciones y críticas al jugador y club. El delantero salió a ofrecer disculpas ante los medios de comunicación.

Ante el hecho, el mismo Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, habló con el Piojo Alvarado y le dijo que “No estoy de acuerdo con esa conducta”.