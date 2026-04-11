Marichelo confirma separación de Jorge D’Alessio: “No estoy lista, necesito tiempo”

fuente: unotv

Marichelo Puente confirmó a la prensa en un breve encuentro, que se encuentra separada de Jorge D’Alessio; esto tras ser abordada por los medios de comunicación el pasado 9 de abril en el aeropuerto de la Ciudad de México.

La también hermana de Anahí decidió detenerse a hablar, para reconocer que atraviesa un momento personal complicado y que aún no está lista para dar más detalles sobre su ruptura.

La creadora de contenido confirmó los rumores sobre que su la relación con el integrante de Matute llegó a su fin. “Sí, sí estamos separados”, respondió.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre versiones que apuntan a una supuesta infidelidad como causa de la ruptura, le pidió a la prensa realizarle dicha a pregunta a Jorge D’Alessio, no a ella. Esto debido a que de acuerdo con sus declaraciones, siempre ha preferido hablar únicamente de su propia experiencia y no de terceros.