Donald Trump dijo que EEUU está “comenzando el proceso de desminado” del estrecho de Ormuz

fuente: infobae

El presidente norteamericano, Donald Trump, indicó este sábado que petroleros vacíos se dirigen a su país para ser cargados de petróleo y gas; y que Estados Unidos está “comenzando el proceso de desminado” del estrecho de Ormuz.

“Un gran número de buques petroleros completamente vacíos, algunos de los más grandes del mundo, se dirigen ahora mismo a Estados Unidos para cargar el mejor y más preciado petróleo (¡y gas!) del planeta“, afirmó el mandatario en su cuenta en la red Truth Social.

Y completó: “Tenemos más petróleo que las dos mayores economías petroleras juntas, y de mayor calidad. ¡Los esperamos! ¡Rápido!“.

Luego afirmó que EEUU está “comenzando el proceso de desminado” del estrecho de Ormuz y detalló que los 28 barcos lanzadores de minas del régimen iraní “yacen en el fondo del mar”.

Respecto a las conversaciones en Pakistán, Trump afirmó que espera comprobar si el régimen persa actúa de buena fe. indicó que su prioridad ahora mismo es constatar si existe buena fe por parte de Irán.

“Se los haré saber en muy poco tiempo. No voy a tardar mucho”, expresó después de que ayer amenazara con reanudar sus bombardeos sobre Irán si las negociaciones no arrojaban un resultado satisfactorio en 24 horas. “Estamos listos para empezar”, ha avisado de nuevo al respecto este sábado.