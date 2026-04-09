Inflación en México acelera a 4.59% en marzo de 2026.

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La inflación en México subió a 4.59 por ciento en marzo de 2026, según información proporcionada por el Inegi.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló que la inflación general anual en México se ubicó en 4.59 por por ciento durante marzo de 2026.

En un comunicado, el Inegi explicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 145.544: aumentó 0.86 por ciento respecto al mes anterior. En el mismo mes pero de 2025, la inflación mensual fue de 0.31 % y la anual, de 3.80 por ciento.

El índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, incrementó 0.38 por ciento a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.29 % y los de servicios, 0.48 por ciento.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 2.46 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 10.75 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.85 por ciento.

En marzo de 2026, los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron los siguientes: jitomate, transporte aéreo, así como loncherías, fondas, torterías y taquerías, con incrementos en sus precios. En contraste, los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga; el huevo; y la carne de cerdo disminuyeron sus precios.

En marzo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM) tuvo un aumento mensual de 0.91 y de 4.56 por ciento a tasa anual. En el mismo periodo de 2025, ascendió 0.21 y 3.60 %, en ese orden.

La inflación en México cerró en 2025 con una subida de 3.69 por ciento, por debajo de las expectativas del mercado y de 4.21 por ciento del 2024, del 4.66 por ciento de 2023, del 7.82 por ciento de 2022 y del 7.36 por ciento de 2021, ambos años con el nivel más alto en las últimas dos décadas.