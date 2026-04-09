Líbano creía que había un alto el fuego, pero entonces Israel desató una ofensiva mortal.

BBC

Hugo Bachega , corresponsal en Oriente Medio, Beirut , Samantha Granville , Beirut y Paulin Kola

Se suponía que las armas debían haber enmudecido.

Al fin y al cabo, esto ocurrió apenas unas horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que se había acordado un alto el fuego de dos semanas para detener la guerra en Oriente Medio.

Pero justo cuando la región respiraba aliviada, aviones israelíes llevaron a cabo un ataque aéreo relámpago de 10 minutos sobre el Líbano: un ataque masivo que mató al menos a 203 personas e hirió a más de 1.000, según el Ministerio de Salud del Líbano.

La condena, tanto a nivel local como occidental, fue rápida y generalizada, pero Estados Unidos no criticó a su aliado en esta guerra.

Irán afirmó que esto constituía “una grave violación” del acuerdo de alto el fuego y pidió a Estados Unidos que detuviera la “agresión” israelí.

Según funcionarios libaneses, más de 1.700 personas han muerto desde que Israel lanzó su última ofensiva en el Líbano el mes pasado. Israel ha declarado que sus operaciones tienen como objetivo debilitar a Hezbolá y lograr lo que denomina objetivos militares pendientes.

La guerra comenzó con los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero, lo que provocó represalias por parte de Teherán contra los aliados de Estados Unidos en el Golfo, y de los grupos afines a Irán —Hezbolá en el Líbano y los hutíes en Yemen— contra Israel.

En respuesta, Israel comenzó a atacar a Hezbolá e incluso ordenó a sus tropas que ocuparan gran parte del Líbano.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, quien ha actuado como mediador entre las partes en conflicto, anunció una pausa de dos semanas en los combates. Sharif declaró que Estados Unidos y sus aliados “han acordado un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo Líbano y otros lugares”.

Pakistán acogerá a las partes el viernes, y al parecer, sobre la mesa se encuentran un plan estadounidense de 15 puntos y un conjunto de contrapropuestas iraníes de 10 puntos como puntos de partida para las negociaciones.

El plan de Irán insiste en el cese de las hostilidades en todos los frentes, “incluida la lucha contra la resistencia del Líbano”, en referencia a su aliado chiíta en el Líbano.

Pero el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que el alto el fuego no incluía al Líbano.

Donald Trump también afirmó que Líbano no formaba parte del acuerdo “por culpa de Hezbolá”. Según él, la guerra en Líbano es “una escaramuza aparte”.

Eran alrededor de las 14:00 en Beirut (11:00 GMT) cuando el cielo sobre el Líbano se oscureció.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron que en 10 minutos habían “completado el mayor ataque coordinado en todo el Líbano desde el inicio de la Operación León Rugiente”, nombre en clave de la operación israelí contra Irán.

Afirmó haber atacado “más de 100 cuarteles generales de Hezbolá, instalaciones militares y centros de mando y control en Beirut, Bekaa y el sur del Líbano”.

Zonas densamente pobladas del centro de Beirut fueron blanco de ataques que las autoridades describieron como unos de los más intensos desde que Hezbolá se unió al conflicto a principios de marzo.

Y no solo fue atacado Dahieh, el bastión tradicional de Hezbolá, en la capital libanesa, sino que también se vio afectado el centro de la ciudad.

Se registraron víctimas en el valle de Bekaa, en el este, y en las regiones meridionales de Nabatieh, Sidón y Tiro.

Es posible que Hezbolá haya sido tomado por sorpresa, ya que su única respuesta pareció ser el lanzamiento de cohetes hacia Israel horas después.

El jueves, Israel continuó sus ataques, afirmando haber matado a “más de 70 terroristas”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel también informaron que habían “ELIMINADO a Ali Yusuf Harshi, secretario personal del secretario general de Hezbolá, Naim Qassem, en Beirut”.

No hay confirmación al respecto. La BBC no puede verificar las afirmaciones

1:27

En una mañana fresca y soleada, se respira una atmósfera opresiva en Beirut. Normalmente, las calles bullen de tráfico, pero el país observa un día de luto nacional. El primer ministro Nawaf Salam afirmó que el ataque se dirigió contra civiles; las víctimas fueron “mártires y heridos”. El presidente Joseph Aoun lo describió como una “masacre”.

En algunos lugares, las operaciones de búsqueda y recuperación aún continúan.

Del edificio residencial de 10 plantas que fue atacado en Tallet el Khayat, un barrio acomodado del oeste de Beirut, no queda nada. El ataque aéreo se produjo sin previo aviso y pilló a todos por sorpresa, ya que no es una zona que suela ser objetivo de ataques.

Los equipos de protección civil están rastreando minuciosamente los edificios aquí y en todo el país, pero hay pocas esperanzas para las personas que aún tienen seres queridos desaparecidos.

Ziad Samir Itani, quien dirigía el equipo de defensa civil, afirmó que esto era “algo nuevo en Beirut”. Los equipos estaban exhaustos tras más de seis semanas de constantes ataques por parte de Israel.

“Tengo 22 años de experiencia. Para nosotros, esto es algo normal, pero para otras personas no lo es”, dijo Itani, y agregó: “Estoy triste, como todos”.

Aunque Israel afirma que su objetivo era Hezbolá, sabía que esto inevitablemente conllevaría un elevado número de bajas.

Resulta difícil discernir cuál es la estrategia israelí a largo plazo. Incluso altos mandos militares israelíes reconocen lo que en Líbano se sabe desde hace tiempo: que Hezbolá no será desarmado por la fuerza. Los ataques podrían reportar a Israel alguna ventaja militar, pero es probable que esta sea limitada.

En Líbano, opositores y partidarios de Hezbolá se unen con indignación, con la opinión común de que lo sucedido es inaceptable e injustificable.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, declaró en el programa Today de la BBC que Estados Unidos tenía que elegir entre la guerra o la paz.

El ministro afirmó que Irán “garantizaría el paso seguro” por el estrecho de Ormuz, la vía marítima estratégica cuyo bloqueo ha disparado los precios del petróleo y el gas, pero que la reapertura solo se producirá “después de que Estados Unidos retire realmente esta agresión”, en una aparente referencia a los ataques de Israel contra el Líbano.