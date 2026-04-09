Derrames y fugas de hidrocarburos en las instalaciones de Pemex.

El Economista

Los incidentes se han multiplicado desde 2018, con niveles persistentemente altos y sin una reducción sostenida en los últimos años.

Los derrames y fugas de hidrocarburos en instalaciones de Pemex han registrado un cambio estructural en la última década, pasando de niveles relativamente bajos a un problema recurrente de alta magnitud.

Entre 2013 y 2017, los eventos se mantenían estables en un rango de 153 a 223 incidentes anuales; sin embargo, en 2018 se observa un salto abrupto a 912 eventos, tal cifra, de acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A partir de ese punto, el nivel de incidentes se mantiene elevado sin una corrección, desde 2019 la mayoría de los años han presentado niveles superiores a los 1,000 eventos (con la única excepción del 2020, que fue el año de la pandemia Covid-19).

Aunque en 2024 hay una ligera disminución respecto al pico de 2023, el nivel sigue siendo más de cuatro veces superior al promedio previo a 2018.

El comportamiento reciente evidencia dos patrones clave: no existe una tendencia sostenida a la baja y el problema parece haberse vuelto estructural.

Estos eventos reflejan que existen retos persistentes en mantenimiento, operación o gestión de riesgos dentro de la infraestructura de la petrolera mexicana.