Reforma a pensiones doradas alcanza constitucionalidad con respaldo de 20 congresos locales.

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Sergio Iván González

La reforma contra las llamadas “pensiones doradas” ya alcanzó rango constitucional. Este martes, el Congreso de la Unión declaró la validez de los cambios al artículo 127 de la Constitución, con el que los exfuncionarios ya no podrán recibir ingresos por concepto de retiro mayores a 70 mil pesos mensuales.

La declaratoria fue emitida en el Senado por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo, apenas horas después de que la Cámara de Diputados confirmara que se había alcanzado la mayoría de avales locales necesarios.

Con este paso concluido, la reforma será enviada al Diario Oficial de la Federación (DOF) para su publicación y entrada en vigor.

Avanza reforma contra pensiones doradas en tiempo récord

El proceso legislativo se aceleró en cuestión de horas. Primero, en San Lázaro, la Mesa Directiva anunció que la reforma ya contaba con el respaldo de la mayoría de los congresos estatales.

Tras ello, el Congreso declaró formalmente la modificación constitucional y turnó el decreto al Senado, donde también se dio luz verde sin contratiempos.

La reforma fue avalada por 20 congresos estatales, con lo que se alcanzó la mayoría requerida para modificar la Constitución. Las entidades que dieron su respaldo son:

Ciudad de México

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Colima

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Nayarit

Oaxaca

Puebla

Quintana Roo

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Tope a pensiones: máximo de 70 mil pesos mensuales

La reforma al artículo 127 constitucional establece un límite directo a las llamadas “pensiones doradas”, al fijar que ningún exfuncionario podrá recibir más de 70 mil pesos mensuales por concepto de retiro.

Este monto equivale aproximadamente a la mitad del salario de la presidenta Claudia Sheinbaum, y refuerza el criterio de que ningún ingreso en el servicio público —incluidas pensiones— puede superar ciertos límites establecidos con recursos públicos.

Con este ajuste, los esquemas que permitían pensiones por encima de ese rango deberán modificarse, en línea con el objetivo de reducir beneficios considerados excesivos dentro de la administración pública.

Reforma impulsada desde el Ejecutivo

La iniciativa fue propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de una agenda enfocada en ajustar los ingresos dentro del servicio público y reducir privilegios en los niveles más altos.

Con la publicación en el DOF, comenzará la fase de implementación, en la que deberán adecuarse leyes secundarias y esquemas internos para cumplir con el nuevo marco constitucional.