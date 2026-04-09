Dorados desata poder ofensivo.

Con grand slam del Samurai, Dorados derrota 11-7 a Caliente en Durango.

Alex “Samurái” Mejía conectó cuadrangular con la casa llena para guiar a los Dorados en la victoria 11-7 sobre Caliente de Durango en el Estadio Francisco Villa, durante la pretemporada de la Liga Mexicana de Beisbol.

Chihuahua consolidó un ataque de cinco carreras en la séptima entrada y sostuvo el intento de regreso del cuadro duranguense que peleó hasta el último out.

El manejador Homar Rojas envió al montículo al serpentinero dominicano Emilio Vargas, el cual enfrentó al ex lanzador de los Atléticos, Aaron Brooks. Durango pegó primero en el segundo inning con los batazos remolcadores de Gabriel Noriega y Jonathan Villar ante los lanzamientos del diestro Vargas.

La visita descontó en el tercer episodio en los spikes de Andrelton Simmons tras negociar la base, situarse en la tercera colchoneta y anotando en el rodado de doble matanza por parte de Leo Piña.

En el cuarto rollo, Dorados emparejó el encuentro con el imparable impulsor del venezolano Brainer Bonací. Durante la parte baja, ingresó al relevo Nate Webb, entre los nuevos brazos del equipo rumbo a la campaña 2026. Mientras que Emilio Vargas completó tres entradas, enfrentó a 14 bateadores, permitió tres hits y par de carreras, otorgando dos pasaportes con una base por golpe. J

onathan Schoop le dio la vuelta al juego al impulsar a Leo Piña para situar pizarra de 3-2 en el quinto capítulo.

En el pitcheo, el ex Yankee de Nueva York, Josh Maciejewski, retiró en orden la entrada abanicando a dos rivales con los lanzamientos rompientes. Gabriel Ponce se hizo cargo del sexto inning evitando el daño con una jugada de doble play.

Para la séptima, Dorados marcó la cuarta rayita cuando Andrelton Simmons aprovechó el lanzamiento descontrolado de Issac Jiménez con la casa llena.

Acto seguido, Jonathan Schoop recibió boleto y Alex Mejía con cuenta favorable prendió la bola rumbo al jardín central para registrar el grand slam y otorgarle ventaja a la División del Norte por 8-2 en un rally de cinco anotaciones.

Manuel Orduño con triple descontó para la escuadra local impulsando dos carreras para la causa de Durango en la parte baja de la denominada fatídica entrada.

Los pupilos de Oscar Robles volvieron a timbrar en la octava contra el zurdo Brady Tedesco anotando en tres ocasiones incluyendo el doble productor de Jairus Richards. Samuel Alvarado en relevo apagó el fuego cuando Caliente amenazaba con emparejar las acciones.

En el cierre del cuarto compromiso, el receptor mexicano Gilberto Vizcarra logró sencillo remolcador de dos carreras para la visita, además Joel Flores con otro hit productor colocó pizarra de 11-7.

Finalmente, el zurdo Rigoberto Borbolla consiguió el out 27 para concretar el triunfo dorado.

Alex Mejía se fue de 4-1 con cuatro producidas y dos anotadas, Brainer Bonací de 3-1 con una impulsada y un robo de base, Gilberto Vizcarra remolcó un par, Joel Flores también con una producida.

La novena chihuahuense se colocó con marca de 4-5 en la pretemporada al dividir la miniserie en Durango. Dorados viajará a territorio guanajuatense para contender en el cuadrangular de la Copa León 450 del jueves 9 al domingo 12 de abril en el Estadio Domingo Santana, con la participación de los Diablos Rojos del México, Toros de Tijuana y el anfitrión Bravos de León.