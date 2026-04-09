Pese a reforma, el ICHITAIP sigue vigente y operando en Chihuahua

El comisionado presidente del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP), Sergio Rafael Facio Guzmán, aseguró que el organismo continúa vigente y en funciones, pese a las recientes reformas.

Explicó que en la capital del estado no se han modificado los tiempos de respuesta a solicitudes de información, los cuales permanecen en 10 días hábiles, con posibilidad de ampliación a 20 días, a diferencia de otras entidades donde el plazo es de 15 días.

“El ICHITAIP sigue vigente, con informes claros en todas las áreas. Si bien antes éramos más de 80 empleados, actualmente somos 60; sin embargo, seguimos exigiendo cuentas claras”, señaló.

En cuanto al presupuesto, indicó que ha habido una reducción, al pasar de 6 millones de pesos en 2025 a un fondo menor en el presente ejercicio fiscal.

Respecto a las acciones de vigilancia, recordó que el pasado 22 de octubre de 2025 el Pleno del Instituto aprobó la ejecución de un Programa Adicional de Verificación y Vigilancia.

Como parte de este, el 7 de noviembre se inició la revisión de una muestra de obligaciones de transparencia correspondientes a 287 sujetos obligados que contaban con su tabla de aplicabilidad aprobada con más de seis meses de antigüedad.

Al cierre de 2025, se aprobaron los dictámenes de la primera etapa de verificación, incluyendo observaciones y recomendaciones para garantizar el cumplimiento adecuado de las obligaciones de transparencia conforme a los Lineamientos Técnicos Generales.

Actualmente, el programa se encuentra en la segunda etapa de verificación, en la que se busca constatar que los sujetos obligados hayan atendido dichas observaciones. Los resultados serán sometidos próximamente a la aprobación del Pleno.