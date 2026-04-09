ICHITAIP lanza concursos para promover la protección de datos personales

El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, encabezado por su comisionado presidente Sergio Rafael Facio Guzmán, anunció la convocatoria de dos concursos estatales dirigidos a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de fomentar la cultura de la privacidad y la protección de datos personales en el entorno digital.

Se trata del Décimo Concurso Estatal de Dibujo, bajo el tema “Crea al guardián o guardiana de mis datos personales”, y del Cuarto Concurso Estatal de Historieta titulado “Tu vida en línea también tiene derechos”.

En el caso del concurso de dibujo, podrán participar estudiantes de quinto y sexto de primaria en escuelas del estado de Chihuahua, quienes deberán crear un personaje original que represente la protección de la información personal. Los trabajos deberán reflejar aspectos como el cuidado de la privacidad, la seguridad en redes sociales y la prevención del uso indebido de datos.

Las y los participantes deberán realizar su dibujo en media cartulina y registrarlo de manera electrónica o entregarlo físicamente en las oficinas del instituto. La fecha límite de entrega es el 17 de abril de 2026.

Entre los premios se contempla la designación como comisionadas y comisionados infantiles 2026, además de una tablet, reconocimiento oficial y un kit institucional.

Por otra parte, el concurso de historieta está dirigido a estudiantes de primero, segundo y tercero de secundaria, quienes podrán desarrollar historias relacionadas con temas como redes sociales, inteligencia artificial, ciberacoso, huella digital y el uso de aplicaciones.

Las historietas deberán ser originales, con un máximo de ocho páginas, y podrán presentarse en formato digital o en papel. La fecha límite para participar es el 8 de mayo de 2026.

Los premios incluyen una laptop gamer para el primer lugar, una tablet para el segundo y una consola de videojuegos para el tercero.Ambas convocatorias buscan generar conciencia desde edades tempranas sobre la importancia de proteger la información personal y ejercer los derechos digitales, en un contexto donde el uso de internet y las plataformas digitales es cada vez más común entre la población joven.

El titular del organismo, Sergio Facio, destacó que estas actividades forman parte de las acciones institucionales para fortalecer la educación cívica digital en el estado y promover una ciudadanía informada y responsable en el manejo de sus datos personales.