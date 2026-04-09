Identifican a ejecutado en Puente de Alcántara como ex directivo de la UGRCh

Un hombre fue privado de la vida a balazos cuando intentaba ingresar al fraccionamiento Puente de Alcántara, al norte de la ciudad. La víctima fue identificada por autoridades de la Fiscalía General del Estado como Gerardo P., de 40 años; posteriormente, la Unión Ganadera Regional de Chihuahua confirmó que se trataba de Gerardo López Palacios, quien se desempeñó como Gerente de Operaciones del organismo.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el ataque ocurrió cuando el hombre arribaba al complejo habitacional a bordo de una pick up Chevrolet Silverado, en el cruce de las calles Puente de Piedra y Puente de Alcántara. En ese momento, fue interceptado por varios sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Tras recibir más de ocho impactos de bala, la víctima perdió la vida de manera instantánea. La unidad que conducía continuó en movimiento y terminó impactándose contra la reja y la barda de acceso del fraccionamiento, quedando con el motor encendido.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron al lugar para asegurar la escena y acordonar el área, mientras que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado al C-4, donde se le practicará la necropsia de ley.

La UGRCh lamentó el fallecimiento de López Palacios, destacando su trayectoria y cercanía con el sector ganadero en el estado. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables.