Capturan a autor de 5 robos con violencia al norte de la ciudad

El probable responsable de al menos 5 robos con violencia principalmente contra establecimientos comerciales del norte de la ciudad, fue detenido la noche del miércoles con la participación de agentes municipales y de corporaciones estatales y federales mediante una orden de aprehensión y cateo en un domicilio ubicado en la calle Progreso Nacional, en la colonia Pedro Domínguez.

El detenido fue identificado como Héctor Omar B. P. y según la investigación desarrollada previamente por policías municipales de la Subdirección de Inteligencia, estaría relacionado con 5 robos donde despojó de dinero en efectivo y teléfonos celulares a dependientes de los siguientes negocios:

-Expendio Tecate Six de Vialidad Los Nogales. (En 2 ocasiones)

-Taquería El Navegante, calle Paseo del Real

-Robo con violencia a ciudadano en Vialidad Los Nogales.

-OXXO Pince de León, Avenida Las Industrias y Carlos Green

Los robos habrían sido cometidos a finales del 2025 y durante los primeros meses del presente 2026, tiempo durante el cual se fueron integrando las carpetas de investigacion hasta lograr finalmente ubicarlo con apoyo de ciber analistas de la Plataforma Escudo Chihuahua para ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.