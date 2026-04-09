Santiago De la Peña presenta avances en materia de transporte

El Secretario General de Gobierno, Santiago De la Peña, participó la mañana de hoy en la sesión ordinaria de la Barra de Arquitectos de Chihuahua A.C., donde destacó que el Gobierno encabezado por Maru Campos presenta avances claros y evidentes en materia de transporte.

Previo al inicio de su presentación, agradeció la invitación del Consejo Directivo 2026–2028, integrado por: presidente, Abraham Loera López; vicepresidente, Carlos Rodarte Zubia; secretaria, Nancy Leticia Marmolejo Emiliano; tesorera, Gilda García Carrejo; vocal 1, Cynthia Jaqueline Olivas Carmona; vocal 2, Luis Gerardo Hernández Pérez; vocal 3, Mario Loera Juárez; y comisario, Ignacio Pascual Chávez Gutiérrez.

De la Peña señaló que, en la capital del estado, la ruta Bowí no había recibido inversión desde 2013 por parte de administraciones anteriores.

En ese sentido, la gobernadora Maru Campos instruyó la adquisición de 40 unidades Mercedes-Benz modelo 2026, equipadas con tecnología de última generación y con sistema de voceo para personas con discapacidad visual.

Asimismo, indicó que se identificó la necesidad de brindar servicio a estudiantes del Campus II de la UACH, por lo que se implementó la ruta UACH–Bowí, la cual ha registrado, a la fecha, 140 mil 033 viajes.

En lo referente a las rutas alimentadoras en la capital, se cuenta con un cumplimiento del 96 % en el criterio de año/modelo establecido en la Ley de Transporte.

“Para este año, el Gobierno del Estado tiene contemplado el inicio de operaciones de la ruta Bowí–Reliz, con la finalidad de mejorar el servicio de transporte público en esa zona”, agregó.

“Las unidades cuentan con cámaras de seguridad en su interior, lo que ha permitido reforzar la vigilancia y detectar a 39 usuarios involucrados en situaciones como acoso, riñas, consumo de drogas, vandalismo y estado de ebriedad”, explicó.

Entre otras acciones implementadas en Chihuahua capital, mencionó:La instalación de 355 equipos GPS en unidades para supervisar el cumplimiento de recorridos.

La reestructuración de dos rutas: Ruta 15 y Pistolas Meneses.El proceso de reorganización de cuatro rutas adicionales: Cerro de la Cruz–Rosario, Ruta 100–Infonavit, Nombre de Dios y Campesina.Respecto a Ciudad Juárez, Santiago De la Peña informó que el sistema JuárezBus ha acumulado 45 millones 992 mil 183 viajes, cifra que refleja el éxito de este servicio entre la población.

Las unidades cuentan con características similares a las que operan en la capital, y los sistemas de videovigilancia han permitido detectar 69 incidentes relacionados con conductas como acoso, riñas, consumo de drogas, vandalismo y estado de ebriedad.

En cuanto a las rutas alimentadoras en Juárez, De la Peña indicó que el 57 % de las unidades cumplen actualmente con el estándar de año/modelo, mientras continúa el proceso de renovación.

Asimismo, se cuenta con una línea exprés que realiza paradas únicamente en ocho estaciones, con dos más próximas a entrar en operación, utilizando el carril de rebase para trasladar a los usuarios de manera más rápida.

Destacó que tres líneas alimentadoras sustituyeron recientemente 100 unidades con más de una década, e incluso hasta 30 años de antigüedad, por vehículos modelo 2024. La renovación se realizó en las rutas:

• 1A Exprés (45 unidades)

• Universitaria (25 unidades)

• Oriente–Poniente (30 unidades)Ambos sistemas: JuárezBus y Bowí cuentan con el certificado AENOR de Servicio de Transporte Público de Pasajeros que otorga la Asociación Española de Normalización y Certificación; convirtiéndose en los únicos sistemas BRT en México en contar con este reconocimiento internacional.

“Hoy Chihuahua cuenta con un sistema de transporte digno, eficiente y seguro, como se lo merecen las y los chihuahuenses.

Este es un compromiso cumplido más de la gobernadora Maru Campos”, finalizó Santiago De la Peña.