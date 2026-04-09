Abre Conservatorio de Música convocatoria para nuevo ciclo escolar

La directora del Instituto Municipal de Cultura, Fernanda Bencomo, invitó a la ciudadanía a formar parte del Conservatorio de Música, que ya abrió su proceso de inscripción para el próximo periodo escolar.

Informó que la entrega de fichas se realizará del 13 de abril al 26 de junio, periodo en el que las y los interesados deberán acudir a las instalaciones ubicadas en la calle Doblado 4501, en la colonia Cerro Coronel.



Detalló que el Programa Infantil y Juvenil está dirigido a niñas, niños y adolescentes de entre 9 y 14 años que deseen iniciar su formación musical. Para este nivel, el examen de admisión se llevará a cabo el viernes 3 de julio.



En cuanto al Programa Propedéutico, explicó que está enfocado en jóvenes con mayor experiencia en la música, con una duración de entre 1 y 3 años, dependiendo del instrumento. El examen correspondiente se realizará el miércoles 1 de julio.



Finalmente, señaló que el examen para la licenciatura se aplicará el jueves 2 de julio, por lo que exhortó a las y los aspirantes a completar su registro en tiempo y forma.