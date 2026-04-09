Detienen en cateo a pareja con arma de fuego y cocaina

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, con apoyo de personal del Ejército Mexicano, realizaron la noche del miércoles 08 de abril del 2026, un cateo en un domicilio de la zona centro en el que detuvieron a una pareja en posesión de un arma de fuego y drogas.

La intervención se llevó a cabo en las calles Rayón, entre la Décima y Doceava, del sector centro de Cuauhtémoc, en atención a un ordenamiento judicial como seguimiento a una indagatoria por narcomenudeo.

El informe señala que en el lugar se detuvo a Alejandro M. O., de 31 años y a Jessica Ivette C. O., de 36 años de edad, por delitos contra la salud y la posesión de un arma de fuego.

En el lugar se aseguró un arma tipo pistola marca Glock, calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con 17 cartuchos útiles, así como 23 cartuchos útiles, también calibres 9 milímetros.

Además, aseguraron 19 envoltorios de plástico transparente con etiqueta de un tigre blanco, que contenían una sustancia blanca con las características propias de la droga conocida como cocaína, con un peso de 11 gramos.

También, 24 envoltorios de plástico transparente con una etiqueta de un tigre blanco que en su interior contenía una sustancia blanca y granulosa con las características propias de la cocaína en piedra, con un peso de 06 gramos

Un envoltorio de plástico transparente que en su interior contenía un polvo blanco con las características propias de la cocaína, que dio un peso de 1.0 gramo y una cajita que contenía 28 pastillas clonazepan y dos teléfonos celulares.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos en coordinación con distintas corporaciones e instituciones de Gobierno y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).