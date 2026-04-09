Trabajan de manera permanente por una mejor imagen urbana

Gobierno Municipal de Chihuahua, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, reafirma su compromiso de brindar una ciudad limpia, ordenada y de calidad para todas y todos los capitalinos, mediante acciones permanentes enfocadas en mejorar la imagen urbana de Chihuahua Capital.

Como parte de estas labores, diariamente se despliegan cuadrillas nocturnas que realizan trabajos de limpieza en vialidades de alto flujo vehicular, mismas que no pueden ser atendidas durante el día debido a su importante tráfico. Estas acciones permiten intervenir de manera eficiente sin afectar la libre circulación de los vehículos, priorizando tanto la seguridad como la movilidad de la ciudadanía.

A través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, se llevan a cabo estas tareas que incluyen la limpieza general de calles y avenidas, contribuyendo a mantener una mejor imagen de la ciudad en beneficio de todas y todos.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía a tomar precauciones al transitar por las zonas donde se realizan estos trabajos, con el objetivo de salvaguardar tanto su integridad como la de los trabajadores municipales, y así asegurar que todos regresen con bien a sus hogares.

Finalmente, el Gobierno Municipal reitera su cumplimiento con conservar una imagen urbana digna de la capital del estado, trabajando día con día por una mejor ciudad.