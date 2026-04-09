De una laguna a calles transitables: realizan pavimentación en la colonia Rigoberto Quiroz

al Presupuesto Participativo del Gobierno Municipal, hoy vecinas y vecinos de la colonia Rigoberto Quiroz cuentan con calles pavimentadas que mejoran la movilidad y permiten un acceso más seguro a sus hogares, luego de años de enfrentar condiciones complicadas para transitar.

Durante mucho tiempo, estas vialidades presentaban problemas severos, especialmente en temporada de lluvias, cuando se formaban grandes encharcamientos que impedían el paso de vehículos y peatones, dificultando incluso el acceso a las viviendas.

Esta situación llevó a Xóchitl Antillón, promovente del proyecto, a organizarse junto con sus vecinos para buscar una solución. Señala que la necesidad era evidente, ya que en muchas ocasiones no podían llegar con facilidad a sus casas al regresar del trabajo.

Tras la participación ciudadana y el respaldo del Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla, se llevó a cabo la pavimentación de las calles 23, Privada 16 de Septiembre, 25 y Privada 6 de Enero, mejorando de manera significativa estas vialidades.

Xóchitl comparte que el cambio es especialmente visible en días de lluvia, cuando el agua ya no se estanca y permite una circulación continua, algo que antes no ocurría y afectaba a toda la comunidad.