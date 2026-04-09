Localizan a hombre sin vida cerca de las caballerizas de la policía municipal

Un hombre fue localizado sin vida en el cauce de un arroyo ubicado entre las colonias Peña Blanca y Alfredo Chávez, en un punto cercano a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal y del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud.

El hallazgo se registró luego de que personas que laboran en el área observaron el cuerpo y notificaron a las autoridades a través de los números de emergencia. Al arribar, agentes municipales confirmaron la presencia de la víctima, quien se encontraba tendida boca abajo.

De manera preliminar, se informó que el hombre presentaba diversas huellas de violencia, así como heridas provocadas por proyectil de arma de fuego, una de ellas en el tórax y otra en la región de la cabeza. Como señas particulares, vestía una sudadera en color negro y pantalón gris.

La zona fue asegurada por los elementos preventivos para evitar la contaminación de indicios. En la inspección inicial, se localizaron un bat metálico y dos casquillos calibre 9 milímetros, los cuales quedaron a disposición de las autoridades investigadoras.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado y peritos especializados realizaron el levantamiento de evidencia e iniciaron las indagatorias correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.