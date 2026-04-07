Arranca UTCH Sur entrega de fichas y anuncia becas de inscripción.

La Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur (UTCH Sur) anunció el inicio del proceso de entrega de fichas para aspirantes de nuevo ingreso interesados en formar parte de la comunidad académica.

Las y los egresados de subsistemas de educación media superior como el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach), el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (CECyTECH) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), podrán acceder a una beca de inscripción para primer cuatrimestre.

La entrega de fichas se extenderá hasta el 3 de julio de 2026, periodo durante el cual deberán registrarse y cumplir con los requisitos establecidos por la institución. El examen de ingreso se aplicará el 10 de julio, para el periodo septiembre-diciembre 2026.

La UTCH Sur ofrece programas en Gastronomía, Ingeniería Civil, Logística y Mecatrónica, con duración de 3 años y 4 meses, bajo un modelo 60 por ciento práctico y 40 por ciento teórico.

Los alumnos pueden obtener doble titulación (TSU y Licenciatura o Ingeniería) y acceder a becas académicas y deportivas para su desarrollo integral.

Para más información sobre requisitos, fechas y oferta educativa, consultar los canales oficiales de la Universidad https://utchsur.edu.mx/fichasaspirantes/, comunicarse a los números (614) 420-34-10, extensiones 1111, 1112 o acudir a las instalaciones de UTCH Sur.