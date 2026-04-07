Anuncian el Final Four de voleibol del 17 al 19 de abril en el Quevedo.

Todo un espectáculo en la duela.

Directivos de la URN anunciaron la celebración del Final Four de volibol del 17 al 19 del presente en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo, con la participación de los cuatro mejores equipos de la Conferencia Nacional de Volibol de Sala Varonil, División 1, de la Comisión Nacional del Deporte Estudiantil de Instituciones Privadas, CONADEIP.

En evento informativo encabezado por el rector de la URN Lic. Carlos González Montijo, estuvieron presentes el director del campus Zarco, Maestro Francisco Javier Jacquez Hernández; el director de deportes de la institución, Maestro Joel Reyes Real; así como la entrenadora de los Vaqueros, la Maestra Gaby Alarcón y el jugador Jared Toy.

Los equipos participantes: Además de los Vaqueros de la URN, que cuentan entre sus filas con los seleccionados nacionales Jared Toy, Brandon Ramírez y Carlos Grajeda, visitarán Chihuahua los actuales bicampeones de conferencia, Borregos Salvajes del Tec de Monterrey campus Querétaro, con los internacionales Diego Ruiz y Alexis Saidi; los Tigres de la U. de Nuevo León con el entrenador Miguel Asair, quien dirigió a México en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 y sus seleccionados Salvador García y Eduardo Garza, así como los Leones de la Universidad Anáhuac campus Xalapa.

Se dio a conocer que la entrada al público será libre, haciéndose la invitación para que presencien el mejor volibol del país la próxima semana, de viernes a domingo en el coloso de Santa Rita.