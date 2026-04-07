Registra Municipio avances en las tres obras estratégicas para la movilidad de Chihuahua Capital.

-Fue presentando el informe semanal de actividades.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, mantiene sólidos avances en la construcción de tres importantes soluciones viales que permitirán mejorar la movilidad en la ciudad, reduciendo los tiempos de traslado para que miles puedan pasar menos tiempo en el tráfico y más tiempo con su familia.

Durante el informe semanal de actividades y avances, el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, explicó que en lo que respecta a la Gaza de Incorporación ubicada en la avenida Teófilo Borunda y periférico de la Juventud, actualmente se trabaja en la consolidación de los cimientos mediante la reubicación de líneas de agua potable de 16 y 36 pulgadas, labores que se realizan para garantizar la continuidad de los servicios básicos a la ciudadanía.

De manera paralela, continúan los trabajos de excavación en roca para la conformación del estribo, así como el habilitado y colocación de acero de refuerzo en uno de los apoyos de la estructura.

Cabe destacar que, en un taller cercano a la zona de obra, ya se encuentra en proceso la fabricación de las piezas que conformarán el arco de acero, el cual será el elemento estructural encargado de sostener la Gaza de Incorporación.

Por otra parte, en el Paso Superior que agilizará el cruce entre la carretera Chihuahua–Aldama y la avenida Fuerza Aérea, se continúan realizando trabajos de cimbrado y colado de columnas y cabezales, así como pavimentación con concreto hidráulico en las rampas de acceso.

Adicionalmente, se trabaja en el colado de banquetas en las glorietas, la instalación del sistema de alumbrado público, tras concluir el cambio de líneas de media tensión, así como en la construcción de la losa superior sobre las trabes previamente colocadas.

De manera simultánea, en el Paso Superior de la vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias, se han colocado un total de 48 trabes de concreto reforzado, lo que representa un avance significativo en el desarrollo de la estructura principal.

Asimismo, ya se concluyó la construcción de los cabezales de las columnas, y actualmente se continúa con los trabajos de detallado en rampas, el área de retorno y la ampliación de la avenida de las Industrias.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Marco Bonilla, refrenda su compromiso de continuar impulsando infraestructura moderna que fortalezca la movilidad de Chihuahua Capital.

Se exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución en las zonas de obra, recordando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.