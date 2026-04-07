Apoya Municipio a la mejora de vivienda para familias en situación vulnerable con materiales para la autoconstrucción.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, por medio del Departamento de Vivienda Digna, mantiene vigente y abierto a nuevas solicitudes el programa de materiales en donación para autoconstrucción, el cual beneficia directamente a personas en situación vulnerable.

Como parte de la atención a la ciudadanía y en cumplimiento de sus compromisos, recientemente se brindó apoyo a la señora Dora Ramos López, de 69 años, habitante de la colonia Villa Juárez, quien perdió su vivienda a causa de un incendio. A través de este programa, recibió materiales para la construcción de un cuarto completo, lo que permitirá que ella y sus nietos vuelvan a contar con un espacio seguro y digno para vivir.

Este programa refleja el compromiso del Gobierno Municipal mediante acciones concretas, como la entrega de materiales esenciales como: block, cemento, varilla, castillos, casetones, estuco, impermeabilizante y material eléctrico que facilitan la reconstrucción de viviendas y brindan atención directa a quienes más lo necesitan.

“Mis hijas buscaron apoyo para ver dónde podían ayudarnos, y fue así como logramos comunicarnos con el personal del programa. Afortunadamente recibimos una muy buena respuesta; gracias a Dios sí nos apoyaron. Ahora quiero construir un cuarto y un baño, porque en este momento estoy viviendo con mis hijas, de un lugar a otro, ya que no tengo un espacio propio. Pero también doy gracias a Dios por tenerlas a ellas. Nuestra casita la construimos poco a poco durante muchos años; tenía ya 50 años. Por eso, agradezco mucho al Gobierno Municipal por este apoyo. Dios se los va a triplicar”.

El objetivo del programa es mejorar las condiciones de vivienda, por lo que se invita a las y los ciudadanos que requieran este apoyo a acercarse para solicitar su ingreso al Programa de Materiales de Autoconstrucción en Donación. El trámite debe realizarse de manera personal por el propietario o posesionario del inmueble, presentando solicitud dirigida al Presidente Municipal (Formato A), estudio socioeconómico, comprobante de propiedad o posesión, comprobante de domicilio, identificación oficial vigente o carta de identidad, así como fotografías del inmueble.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece su compromiso de generar resultados que mejoran la calidad de vida, consolidando un gobierno cercano, eficiente y orientado a atender las necesidades de la ciudadanía.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 200-00-48 o al 072, extensiones 6530 y 6563, o acudir al Departamento de Vivienda Digna en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Humano y Educación.