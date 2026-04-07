Abre Municipio inscripciones para estudiar Derecho o Turismo en la Universidad de las Mujeres en alianza con URN.

Con el objetivo de seguir generando más oportunidades de desarrollo profesional para las mujeres, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), en alianza con la Universidad Regional del Norte (URN), inició las inscripciones a la Universidad de las Mujeres con las licenciaturas en Derecho y Administración de Empresas Turísticas.

Estas carreras se ofrecen en modalidad accesible, con un esquema que permite a las mujeres continuar su formación académica mientras atienden sus responsabilidades personales y laborales, impulsando así su autonomía económica y crecimiento profesional.

La Licenciatura en Derecho brinda una formación sólida enfocada en la resolución de conflictos, la justicia, los derechos humanos y el bienestar social, desarrollando habilidades en ética, argumentación, negociación y mecanismos alternos de solución de controversias, además de contar con titulación automática.

Por su parte, la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas prepara a las alumnas para integrarse a uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en el estado, ofreciendo herramientas en planeación y gestión de proyectos turísticos, organización de eventos, marketing, promoción y emprendimiento, fomentando el liderazgo femenino en el desarrollo económico regional.

Ambos programas cuentan con un plan de estudios completo de 10 cuatrimestres, que incluye formación en áreas clave como administración, finanzas, mercadotecnia, legislación, operación de servicios, así como diseño y gestión de proyectos, permitiendo a las estudiantes adquirir conocimientos prácticos y aplicables.

Además, como parte de este programa, se ofrece un esquema de costo accesible, con mensualidades preferenciales congeladas durante toda la carrera, facilitando el acceso a la educación superior.

Para más información e inscripciones, las interesadas pueden comunicarse al 614-200-4800 extensión 2603, al 072 extensión 2620, escribir al correo universidadimm@mpiochih.gob.mx, o acudir al Edificio Libertad, en el Centro de la ciudad de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm.