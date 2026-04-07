Entrega alcalde Marco Bonilla pavimentación en colonia Lealtad gracias al Presupuesto Participativo 2025.

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, encabezó un recorrido de supervisión y entrega de la pavimentación con concreto hidráulico en calles de la colonia Lealtad, obra realizada a través del Presupuesto Participativo 2025 con una inversión de 5.1 millones de pesos, en cumplimiento con más de mil vecinas y vecinos de esta popular zona.

Durante la visita, el Presidente Municipal destacó que esta intervención responde directamente a una solicitud ciudadana, de mejorar vialidades que anteriormente se encontraban en malas condiciones para elevar la calidad de vida de las familias del sector.

Las calles intervenidas fueron 51 1/2, 53, Zubirán y Privada de Zubirán, donde ahora las y los vecinos cuentan con accesos más seguros y funcionales.

En su recorrido, el Alcalde dialogó con habitantes de la colonia para conocer de primera mano el impacto de la obra. Martha, vecina con más de 40 años en la zona, compartió que, tras la pavimentación, ha comenzado a mejorar su vivienda al construir su banqueta y destacó en la platica que anteriormente las patrullas no podían ingresar debido al mal estado de la calle.

Por su parte, Julia, con 27 años de residencia en Lealtad 1, expresó que además de la pavimentación, la construcción de un muro de contención evitará que el agua de lluvia baje como cascada. Años atrás la humedad afectaba su vivienda, pero ahora quedó resolviendo un problema que por años había afectado su patrimonio.

El proyecto fue impulsado por el joven Sebastián Ramírez, con el apoyo de todos los vecinos que por primera vez participaron en este mecanismo de participación ciudadana, hasta lograr que su propuesta resultara ganadora.

En el recorrido participaron la coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras; el diputado local Carlos Olson; y el director de Obras Públicas, Carlos Rivas Martínez, quienes acompañaron al Alcalde en la entrega de esta obra que fortalece la infraestructura urbana y el patrimonio de las familias chihuahuenses.