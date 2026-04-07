Trump acepta tregua de dos semanas con Irán; Teherán confirma negociaciones y presenta plan de 10 puntos.

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Cuando faltaba poco más de una hora para el fin de su ultimátum a Teherán, Donald Trump anunció este martes 7 de abril que acepta “suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas”, siempre y cuando esa nación reabra inmediatamente el estrecho de Ormuz. Su declaración tiene lugar luego de que asegurara que “esta noche toda una civilización” moriría si no se lograba un acuerdo. En las últimas horas, Pakistán había solicitado a Trump esa prórroga de dos semanas para desescalar el conflicto.

Lo esencial:

A poco más de una hora para el fin de su ultimátum, Donald Trump anunció que acepta “suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante un período de dos semanas”, siempre y cuando esa nación reabra inmediatamente el estrecho de Ormuz.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el alto el fuego de dos semanas en la guerra y anunció negociaciones con EE. UU. desde el 10 de abril..

Trump afirma que Irán propuso un plan de paz “viable” de 10 puntos que podría ayudar a poner fin a la guerra.

Irán asegura que el plan propuesto a EE.UU. estipula el control iraní de Ormuz.

Trump había amenazado con desaparecer a “toda una civilización” si Irán no aceptaba un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz y culminar la guerra.

Pakistan había solicitado a Trump una prórroga de dos semanas al plazo que le dio a Irán.

El Ejército de EE. UU. atacó “objetivos militares” en la isla de Kharg, según un alto funcionario de Washington citado por ‘Axios’.

Israel afirma que atacó ferrocarriles y puentes en Irán, antes de la hora de ultimátum fijada por Trump a Teherán.

A continuación, las principales noticias de este 7 de abril, en el marco de la escalada en Medio Oriente, tras la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que mantiene sus ataques de represalia:

Pakistán invita a Irán y a Estados Unidos a mantener conversaciones en Islamabad el viernes 10 de abril

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha declarado que invita a Irán y a Estados Unidos a reunirse en Islamabad para mantener nuevas conversaciones.

En una publicación en X, Sharif dijo que ambas partes han acordado el alto el fuego.

“Acojo con gran satisfacción este gesto sensato y expreso mi más profundo agradecimiento a los líderes de ambos países», declaró. «Invito a sus delegaciones a Islamabad el viernes 10 de abril de 2026 para continuar las negociaciones y alcanzar un acuerdo definitivo que resuelva todas las disputas”,

Los precios del petróleo caen después de que Trump retirara sus amenazas de ampliar los ataques

Los futuros del petróleo crudo estadounidense cayeron un 18%, hasta situarse en torno a los 92,60 dólares, mientras que los futuros del petróleo crudo Brent bajaron aproximadamente un 6%, hasta los 103,40 dólares.

La Casa Blanca afirma que las negociaciones continuarán

“La verdad es que el presidente Trump y nuestras poderosas fuerzas armadas consiguieron que Irán aceptara reabrir el estrecho de Ormuz, y las negociaciones continuarán”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un comunicado.

Israel ha aceptado los términos del acuerdo de alto el fuego de EE. UU. con Irán (AP)

Pakistán afirma que el alto el fuego se extiende a Israel y Hezbolá en Líbano

Irán y Omán cobrarán por pasar por el estrecho de Ormuz

El plan de alto el fuego de dos semanas con EE. UU. incluye permitir que tanto Irán como Omán cobren tasas a los barcos que transitan por el estrecho de Ormuz, la estrecha entrada al golfo Pérsico, según declaró un funcionario regional el miércoles.

El funcionario afirmó que Irán utilizaría los fondos recaudados para la reconstrucción. No quedó claro de inmediato para qué los destinaría Omán.

El estrecho se encuentra en aguas territoriales tanto de Omán como de Irán. El mundo lo consideraba una vía marítima internacional y nunca antes se habían pagado peajes.

Funcionarios chinos animaron a Irán a buscar una vía hacia un alto el fuego, según fuentes de AP.