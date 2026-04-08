LAFC exhibe a Cruz Azul y lo deja contra las cuerdas en Concachampions.

Diario de México

By Gibran C.G.

El Cruz Azul sufrió una dura derrota 3-0 ante Los Angeles FC en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, resultado que compromete seriamente su defensa del título.

La Máquina ahora está obligada a una remontada en el partido de vuelta en Puebla si quiere seguir con vida en el torneo.

Golpes precisos que marcaron la diferencia

El equipo angelino fue contundente en los momentos clave.

Al minuto 30, Timothy Tillman recuperó un balón en medio campo y habilitó a Mathieu Choinière, quien desbordó por derecha y asistió a Son Heung-min para el 1-0.

Antes del descanso, al 39’, el propio Choinière volvió a generar peligro con un pase largo que encontró a David Martínez, quien definió entre las piernas de Kevin Mier para ampliar la ventaja.

El contragolpe como arma letal

El tercer gol sentenció el encuentro.

Al minuto 58, David Martínez firmó su doblete tras una jugada individual desde campo propio, superando a la defensa celeste y definiendo con precisión para el 3-0.

El LAFC explotó constantemente los espacios defensivos de Cruz Azul, convirtiendo cada transición en una amenaza real.

Posesión sin profundidad para La Máquina

A pesar de registrar un 65% de posesión, Cruz Azul no logró generar peligro claro frente al arco rival.

El conjunto mexicano careció de contundencia y no logró incomodar al arquero Hugo Lloris, quien tuvo una noche tranquila.

Una misión complicada en la vuelta

El partido definitivo se disputará el próximo martes en el Estadio Cuauhtémoc.

Cruz Azul necesitará una remontada contundente para avanzar, frente a un rival que llega en gran momento: LAFC lidera la Conferencia Oeste de la MLS y se mantiene invicto en 2026, con 9 triunfos, 2 empates, 27 goles a favor y solo 3 en contra.