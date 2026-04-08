Refuerza Gobierno Municipal identificación de calles con 350 nuevas placas y rótulos.

Para solicitar señalética, comuníquese al 072 en las extensiones 6038 y 6037

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, ha completado la instalación de 350 rótulos y placas esquineras en diversas calles de la ciudad durante el primer trimestre de 2026.

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar la identificación de las calles y mejorar los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia, como la Policía Municipal, ambulancias y bomberos, así como optimizar la recolección de basura y el mantenimiento de luminarias.

Siguiendo las instrucciones del alcalde Marco Bonilla y atendiendo las solicitudes de los ciudadanos, se ha establecido una agenda de colocación de señalizaciones en las colonias y zonas más necesitadas de la capital.

Los trabajos realizados abarcan la rotulación de vialidades, señalización en esquinas, placas domiciliarias y rotulación en banquetas, todos vitales para los vecinos de los sectores beneficiados.

Es importante señalar que algunos rótulos pueden presentar desgaste natural, lo que requiere su repintado o reemplazo.

La directora de Desarrollo Urbano y Ecología, Adriana Díaz, invita a la comunidad chihuahuense a comunicarse para solicitar apoyo del personal de Nomenclatura en áreas que carecen de señalización o que necesitan mantenimiento.

Para mayor información o para solicitar señalización en sus calles y colonias, comuníquese al teléfono 072, extensiones 6044, 6038 y 6037, o visítenos en nuestras instalaciones ubicadas en C. Camino a la Presa Chuvíscar #1108, Colonia Campesina Nueva.