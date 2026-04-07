Extiende UT de la Babícora descuento del 70% en inscripciones hasta el 10 de abril.

La Universidad Tecnológica de la Babícora (UTB) extendió el periodo para obtener un 70 por ciento de descuento en el pago de inscripción para estudiantes de nuevo ingreso, con el propósito de fortalecer el acceso a la educación superior en la región.

Esta iniciativa, que busca evitar que jóvenes con interés en continuar su formación profesional queden fuera de las aulas, estará vigente hasta el 10 de abril de 2026.

Las y los interesados deberán realizar su registro en línea a través del portal oficial www.utb.edu.mx/aspirantes, donde podrán elegir entre las unidades disponibles: Sede Soto Máynez, Unidad Académica Madera y Unidad Académica La Junta.

Para continuar el proceso, deberán completar el formulario, enviar un mensaje de WhatsApp al número 659-103-9523 donde recibirán las referencias de pago, remitir los comprobantes correspondientes y esperar la fecha del examen de ingreso.

La UTB cuenta con un modelo educativo enfocado en la práctica y la vinculación directa con los sectores productivos, lo que facilita la incorporación de sus egresados al mercado laboral.

Para mayor información, las y los aspirantes pueden consultar las redes sociales oficiales de la universidad @UTBabícora o comunicarse vía WhatsApp a las distintas unidades: Unidad Sede Soto Máynez 659-103-9523, Unidad La Junta 635-110-2645 y Unidad Madera 652-104-8944.