Capturan a tercia de asaltantes armados al sur de la ciudad

Luego de reportar un robo con violencia ocurrido la tarde del lunes al sur de la ciudad, un repartidor fue auxiliado por agentes municipales que lograron la detención de tres hombres armados que presuntamente lo habían despojado de una importante cantidad en efectivo al circular sobre la avenida Central y Punta La Ciénega.

Los detenidos se identificaron como Adrián V. M., Alexis H. C. y Florentino Erwin B. M., éste último quien se encontraba en poder de un arma de fuego tipo revolver de color negro, de la marca Taurus y calibre .38, en cuyo interior contenía 5 cartuchos útiles.

Según el reporte, la tercia de hombres interceptó un camión repartidor de una empresa llamada Soles y luego de amenazar al conductor con el arma, lo despojaron de una cifra importante de dinero en efectivo para huir a bordo de una camioneta Hyundai de color arena, detectada gracias al trabajo de ciberanalistas de la Plataforma Escudo Chihuahua.

Tanto los detenidos como el arma y la vagoneta se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado, Zona Centro, para dar seguimiento a la investigación y determinar si pudieran estar relacionados con otros hechos similares.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.