Inauguran nuevo auditorio en el Centro STEM San Quintín

Con el objetivo de ofrecer a las familias chihuahuenses un espacio digno, funcional y accesible que impulse el desarrollo de actividades sociales, culturales y comunitarias, el Gobierno Municipal, a través del DIF, inauguró el Auditorio San Quintín, ubicado en el Centro STEM Municipal del mismo nombre, al norte de la ciudad.

Esta obra forma parte de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo, impulsada por la ciudadana Ana Margarita Herrera Rosales, reflejo del compromiso y la participación activa de la comunidad en la toma de decisiones para mejorar su entorno.

Durante el evento, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, expresó su entusiasmo y destacó la importancia de este tipo de espacios para el fortalecimiento social. “Me llena de alegría ver cómo espacios como este fortalecen el tejido social.

Porque cuando una comunidad tiene lugares para reunirse, aprender y crecer, también se vuelve más fuerte y unida”, expresó.

El nuevo auditorio fue diseñado para fomentar la convivencia y ampliar las oportunidades de encuentro comunitario, consolidándose como un espacio adecuado para la realización de diversas actividades.

La obra contó con una inversión de 5 millones 699 mil 998.72 pesos y beneficiará de manera directa a más de 3 mil usuarios, además de fortalecer los servicios que se brindan en el Centro Comunitario San Quintín.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla refrenda su compromiso de impulsar la participación ciudadana, fortalecer la confianza en las instituciones y consolidar espacios que promuevan el desarrollo comunitario, generando entornos donde las familias puedan convivir, organizarse y crecer en conjunto.