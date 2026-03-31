Agiliza SIE trámites con digitalización de certificados educativos

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) a través de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech) pone a disposición de estudiantes, docentes y responsables de familia, el Sistema de Información Educativa (SIE), que contiene cerca de 3 millones de documentos.

Dicho sistema es una herramienta digital diseñada para agilizar la consulta y gestión de datos académicos de Educación Básica.Por medio de este portal, implementado por el Gobierno del Estado, las familias pueden acceder de manera inmediata a boletas, certificados, calificaciones e historiales escolares.

Este esquema es muy útil para preinscripciones de Educación Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria.

El jefe del Departamento de Estadística y Administración de los Sistemas de Gestión Escolar de Seech, Miguel Ángel Rodríguez López, dijo que una de las mayores ventajas del SIE, es la descarga gratuita de boletas y certificados emitidos desde 2016, fecha en que se habilitó dicha función.

El funcionario señaló que la plataforma también facilita la búsqueda de planteles educativos, ya sea por nombre, Clave de Centro de Trabajo (CCT) o ubicación geográfica, lo cual apoya a los padres a tomar decisiones informadas sobre las escuelas para preinscribir a sus hijos.

El SIE tiene accesos para el personal directivo y docente de las escuelas del nivel básico, con datos censales de los grupos, inscripciones en línea, además de control de inventarios, plantilla de personal, generación de constancias, así como consulta del expediente del trabajador.

También se cuenta con el Sistema Único de Necesidades Escolares (SUNE) los directivos pueden reportar aquellos requerimientos de infraestructura, mobiliario o servicios de sus instalaciones para poder programar su atención.

Este sistema opera las 24 horas a fin de garantizar que la información sea accesible y segura, elimina la necesidad de acudir presencialmente a las escuelas u oficinas centrales para solicitar duplicados, y agiliza el acceso a la información escolar, una vez que el plantel genera el documento.

Para utilizar el servicio, los interesados deben ingresar al portal https://sie.chihuahua.gob.mx/publico/, seleccionar la opción “Consulta de Historial Académico” e ingresar la CURP o matrícula del estudiante, junto con el código de seguridad que indica el sistema.