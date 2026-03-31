Prevé Dspm finalizar marzo con 21 homicidios

El comisario en jefe de la Policía Municipal Julio Salas, informó que en hasta la mañana de este 31 de marzo, se han registrado 21 homicidios dolosos en la capital, y se prevé cerrar con menos de 25 hechos de sangre.

El funcionario explicó que este objetivo se busca alcanzar mediante el reforzamiento de operativos de seguridad, especialmente con el arranque del dispositivo de vigilancia por Semana Santa y el programa “Verano Seguro”.

Detalló que se implementaron turnos dobles para elementos de la corporación, además del despliegue de alrededor de 200 agentes en la zona oriente de la ciudad, considerada una de las áreas prioritarias.

Con estas acciones, autoridades municipales esperan contener la incidencia delictiva y evitar un repunte en los homicidios durante el cierre del mes.