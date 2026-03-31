Firma Marco Bonilla convenio con afiliados a CANACOPE

El alcalde Marco Bonilla, formalizó, mediante una firma de un convenio, una alianza estratégica con CANACOPE para fortalecer el ecosistema emprendedor y comercial, ya que afiliados a esta Cámara, podrán participar activamente en programas como FOMECH, Vende tu Proyecto y ENCES.

También, por medio de esta colaboración, se integra la Dirección de Seguridad Pública Municipal para garantizar condiciones de seguridad que favorezcan el desarrollo de negocios seguros y sostenibles.

Con estas acciones se refuerza el compromiso en generar oportunidades, la seguridad de los comercios y la construcción de un entorno propicio para la inversión, fortaleciendo la confianza ciudadana y el crecimiento económico.