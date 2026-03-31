Mantiene Municipio paso firme en el desarrollo de las tres soluciones viales

Con el objetivo de mejorar la movilidad en zonas estratégicas de Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa avanzando de manera firme en la construcción de tres importantes soluciones viales que beneficiarán a miles de chihuahuenses que diariamente transitan por estos puntos de la ciudad.

Durante el informe semanal de avances, el director de Obras Públicas, Carlos Rivas, informó que la obra que se desarrolla en el cruce de la carretera Chihuahua-Aldama y avenida Fuerza Aérea ya superó el 50 por ciento de su construcción.

Actualmente se trabaja en la conformación de la superestructura mediante el montaje de trabes, además del cimbrado y colado de diafragmas, elementos clave para dar soporte y estabilidad al puente. Asimismo, continúan los trabajos de detallado en rampas de acceso y en la glorieta.

Por su parte, en el Paso Superior de la Vialidad Los Nogales y avenida de las Industrias se mantienen diversos frentes de trabajo, donde se realizan labores de armado y colado de cabezales en columnas, así como rellenos estructurales y detallado en rampas.

También se lleva a cabo el vaciado de concreto en el área de retorno, además del cimbrado para la losa superior del puente.

Cabe destacar que, hasta el momento, se han colocado 48 trabes, lo que representa un avance superior al 50 por ciento.

En el caso de la gaza de incorporación que conectará la avenida Teófilo Borunda con el periférico de la Juventud, las cuadrillas trabajan en diferentes puntos con excavación y colocación de tubería de 16 y 36 pulgadas, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio de agua potable en la zona.

Asimismo, se realiza excavación en roca para la conformación de la rampa inicial, además del suministro de placa de acero y la fabricación de vigas, que formarán parte del arco estructural que dará identidad arquitectónica a esta obra, pensada como un nuevo ícono del Chihuahua moderno.

Se exhorta a la ciudadanía a circular con precaución por las diferentes áreas de trabajo con el objetivo de salvaguardar la integridad de trabajadores, peatones y conductores.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la ciudadanía de brindar mejores vías, reiterando que las molestias son temporales, pero los beneficios permanentes.